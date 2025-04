Entidade denuncia condições desumanas em presídio no Sul de Minas

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Uma entidade de direitos humanos, o Instituto Anjos da Liberdade, entrou com um pedido de interdição da Penitenciária de Três Corações, no Sul de Minas, devido a denúncias de superlotação e de que detentos estariam sendo submetidos a condições desumanas. O pedido foi encaminhado à juíza da Vara de Execuções Penais do município.

No documento, além da interdição da unidade prisional, a associação solicita a instauração de um procedimento para apurar as violações, a intimação do Ministério Público para se manifestar sobre o caso e a oitiva dos detentos.

As advogadas que assinam o pedido afirmam ter tomado conhecimento dos fatos por meio de familiares dos presos. Segundo elas, foram recebidas 3.880 denúncias. Entre os relatos estão superlotação, descaso com os detentos e seus familiares, celas em péssimas condições de higiene, comida estragada, falta de água — que tem provocado casos de desidratação —, ausência de atendimento médico, impedimento de visitas e maus-tratos por parte de agentes penitenciários.

A entidade lembra ainda que esta não é a primeira vez que a unidade prisional é alvo de denúncias. “Em 2018, foi instaurado um procedimento para apurar o crime de tortura no estabelecimento prisional”, destaca um trecho do pedido.





Superlotação

A associação afirma que, conforme os relatos recebidos, as celas têm capacidade para seis detentos, mas abrigam um número muito superior.

“Isso obriga os custodiados a dormirem no chão, fazendo revezamento para descansar. Há celas com quinze pessoas, enquanto outras abrigam vinte e cinco, vinte e sete e até trinta detentos.”

As advogadas ressaltam que, em 2018, a penitenciária foi interditada judicialmente por superlotação. Há ainda inúmeros relatos de agressões físicas, violência psicológica, exposição a situações vexatórias, tortura, abuso de autoridade e violações de direitos fundamentais.

As famílias denunciam ainda a negativa de entrega de medicação controlada, de consulta médica e até de socorro médico emergencial. O estabelecimento prisional também não autoriza que os detentos tenham livros, revistas, documentos jurídicos ou para leitura na cela, por questões de segurança. “Foram apresentados relatos de que inclusive a unidade não estaria autorizando a permanência de Bíblia com os custodiados.”

Outra reclamação seria um tempo para os presos usarem a água. “São disponibilizados cinco minutos, durante quatro vezes por dia, para todos os integrantes da cela utilizarem para banho, escovação dentária, lavagem de roupas e pertences pessoais, limpeza das celas, descarga no sanitário, além da ingestão.”

O Estado de Minas entrou em contato com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) para saber o que será feito diante do pedido, mas ainda não obteve retorno.