Suspeito de roubo que se passava por cantor de pagode é preso em BH

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um cantor de pagode, Daniel Camilo Lopes, de 34 anos, conhecido pelas alcunhas de “Danielzinho Cantor” ou “Danielzinho do Pagode”, foi preso por policiais da Rotam, na noite desta segunda-feira (7/4), em Belo Horizonte.

“Danielzinho Cantor”, que tem 17 mil seguidores nas redes sociais, é suspeito por dois crimes de assalto. Ele teria levado dois veículos - um Strada um Fox -, além de pertences das vítimas. Ele foi reconhecido por duas delas: um empresário, de 49 anos, e uma mulher, de 44.

A prisão ocorreu na Rua Arthur de Sá, no Bairro União, graças ao serviço de Inteligência da Rotam. A equipe da polícia juntou informações dos roubos de carro, além de ter investigado a suspeita de que um homem estaria sondando lojas do Bairro Cidade Nova para cometer assaltos.

O empresário, que tinha sido vítima do ladrão/cantor, havia registrado queixa do roubo de seu carro, ocorrido em 29 de novembro de 2024, na Vila São Paulo, em Contagem. Na época, além do carro, o ladrão levou produtos de uma loja de aquário, que estavam na carroceria do Fiat Strada.

Em depoimento à PM, o empresário disse ter descoberto – com informação recebida de terceiros – um número de telefone que estava anunciando nas redes sociais os produtos roubados dele. Com o número telefônico, a polícia conseguiu um foto do suspeito, que foi reconhecido pela vítima.

Posteriormente, em 15 de dezembro do ano passado, aconteceu o roubo do Fox. A foto foi mostrada à proprietária do veículo, que reconheceu o cantor como sendo o autor do roubo.

E mais recentemente, a PM recebeu a informação de que um homem, numa motocicleta XRE, estaria rondando o comércio no Bairro Cidade Nova. Juntando todas as informações, policiais da Rotam chegaram até Danielzinho, que, ao ser preso, confessou os dois roubos. A motocicleta estava em seu poder.

O suspeito/cantor contou onde estava a arma usada nos dois assaltos e parte do material roubado. Tudo estava na casa da sua ex-companheira. Ele, segundo a PM, teria saído de casa por causa de uma medida protetiva obtida pela mulher.

Na casa, foram encontrados uma pistola Taurus 765, com o número de série raspado, enterrada num monte de areia na garagem, além de sacolas com alimentos de insumos de peixes de aquário.

A prisão e apreensões foram registradas na Central de Plantão Digital da Polícia Civil. “Danielzinho” está preso.

