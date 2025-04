Homem é preso em flagrante por furtar ursinhos de pelúcia no Sul de Minas

Um homem, de 23 anos, foi preso em flagrante na madrugada desta sexta-feira (4/4) por furtar objetos de um veículo estacionado na Avenida Doutor Lisboa, no Centro de Pouso Alegre, no Sul de Minas.

A Polícia Militar foi acionada por uma denúncia anônima, por volta das 2h30, que informava sobre um indivíduo furtando itens de um carro que estava estacionado na avenida. No local, os militares encontraram o suspeito sentado próximo ao carro, com uma barra de ferro e um saco preto contendo sete ursinhos de pelúcia.

O veículo estava com a capota aberta e apresentava outros objetos semelhantes aos que estavam com o suspeito. Imagens do sistema de videomonitoramento confirmaram a ação criminosa.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, junto com os materiais recuperados.