BH: homem tenta roubar PM e é baleado

Um homem de 27 anos foi baleado depois de tentar roubar um policial militar, de 35, no Bairro Nova Floresta, na Região Nordeste de Belo Horizonte, nessa quinta-feira (3/4). Segundo o militar, ele atirou para se defender depois que o homem fez movimentos de saque de arma.

De acordo com o boletim de ocorrência, o policial, componente do 34º Batalhão da Polícia Militar (PM), estava a caminho de um supermercado na Rua Caconde quando foi abordado na faixa de pedestres. Segundo ele, o suspeito disse que ele tinha “perdido” e que era para ele passar o dinheiro, mas o militar respondeu mandando ele parar, afirmando que era policial.

Segundo o relato, o homem tentou abordar um carro, mas o policial o seguiu e tentou prendê-lo por roubo tentado. Neste momento, o homem fez um “movimento de saque” de arma em direção ao policial, que reagiu começando uma luta corporal. O policial caiu no chão e o suspeito fez novamente um movimento para sacar uma arma.

Conforme registros, o policial ficou com medo de ser alvejado e se defendeu com disparos da arma de fogo que portava. O homem foi atingido no lado esquerdo da cintura e o policial acionou o 190 para um socorro rápido. A perícia foi acionada mas não compareceu à cena pela falta de elementos necessários.

O homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Odilon Behrens, onde está sedado sob escolta no bloco cirúrgico.

Segundo o B.O., o policial teve escoriações nos joelhos e um corte na mão. Ele teve a arma recolhida, dispensou acompanhamento psicológico, e foi conduzido à sede do Batalhão para providências legais serem tomadas.

Conforme a PM, o suspeito tem passagens por tráfico de drogas, roubo, desacato e dano. A Corregedoria da Polícia Militar está ciente da ocorrência.

