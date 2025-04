Homem que roubava drogas de boca de fumo é morto com tiros nas costas

O corpo de um homem, de 30 anos, foi encontrado com marcas de tiros em um beco do bairro Palmital, em Ribeirão das Neves, na manhã de quarta-feira (2/4). A suspeita é que o assassinato tenha sido motivado por furtos em uma boca de fumo e outros pequenos roubos na região.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada por uma pessoa que andava pelo beco e viu o corpo às 6h. Os policiais o encontraram com a camisa suja de sangue e isolaram o local.

A perita da Polícia Civil confirmou que o corpo já estava em rigidez cadavérica e localizou três perfurações nas costas e uma no braço esquerdo. O estado do corpo indica que a morte ocorreu por volta de meia noite daquele dia.

De acordo com a PM, constatou-se que o homem foi vítima de agressão recente por moradores da região por realizar pequenos furtos em casas e de drogas em ponto de tráfico.

A irmã da vítima relatou aos policiais que o parente era usuário de entorpecentes e costumava vender os pertences para comprar drogas. Segundo ela, o irmão era frequentemente agredido e voltava para casa alterado pelas substâncias.

Uma testemunha, que preferiu não se identificar, informou à polícia que o mandante do crime pode ser um homem, de 33 anos de idade, envolvido com tráfico na região. De acordo com ela, além dos furtos de drogas, a vítima também denunciava o tráfico de drogas no bairro.

O corpo foi removido pelo rabecão e encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML).