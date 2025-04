Homem é encontrado morto em BH com marcas de facadas no pescoço

O corpo de um homem, de 36 anos, foi encontrado com marcas de facadas no pescoço dentro de casa, no Bairro Glória, na Região Noroeste de Belo Horizonte, na noite dessa quarta-feira (2/4). Nenhum suspeito, testemunha ou arma foram encontrados.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada às 21h17 por uma denúncia anônima. No local, os policiais viram o corpo do homem caído pela janela da casa.

A perícia da Polícia Civil compareceu à cena do crime e confirmou a morte. Segundo a perita, o homem foi atingido diversas vezes por um objeto perfuro-cortante na região do pescoço. A identidade dele foi definida a partir de documentos encontrados nas roupas que usava.

De acordo com o boletim de ocorrência, foi apreendida uma pequena quantidade de drogas que estavam no local, mas a arma do crime não foi encontrada.

O caso é um mistério já que, até o momento, não foram identificados suspeitos, motivação, ou testemunhas que possam ter presenciado o crime.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O corpo foi removido ao Instituto Médico-Legal (IML) e o caso foi encaminhado à 4ª Delegacia de Polícia Civil Leste, que segue com as investigações.