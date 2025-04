Jovem é preso em BH depois de jogar sacola com drogas no lote do vizinho

Um jovem, de 24 anos, foi preso depois de ser visto jogando uma sacola com drogas no lote do vizinho, no bairro Jardim Vitória, na Região Nordeste de Belo Horizonte, na noite dessa quarta-feira (2/4). Ele alegou que guardava as drogas para um traficante preso.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) recebeu uma denúncia anônima o armazenamento de drogas pelo jovem. Os militares se dirigiram à casa dele e foram recebidos pela mãe, que afirmou que ele morava no andar de baixo.

Segundo o boletim de ocorrência, durante a conversa com a mãe, os militares ouviram um barulho de portão vindo do andar de baixo e desceram as escadas. Ao perceber a chegada dos policiais, o jovem jogou uma sacola no lote da casa vizinha.

A polícia foi atrás da sacola e encontrou duas barras e 106 buchas de maconha, 19 pinos de cocaína e dois pinos de crack. Questionado, o jovem afirmou que guardava a droga para um traficante preso, mas que a família não tinha conhecimento algum sobre o material.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O jovem foi preso e encaminhado à Central Estadual do Plantão Digital da Polícia Civil, que segue com o caso.