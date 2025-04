BR-381: jovem é preso transportando droga para quitar dívida com traficante

Um jovem, de 21 anos, foi preso depois de ser flagrado com um carregamento de maconha nas proximidades da Usina Hidrelétrica de Sá Carvalho, às margens da BR-381, no município de Antônio Dias, no Vale do Rio Doce de Minas Gerais. O caso aconteceu na tarde dessa segunda-feira (31/3) e a motivação é apontada como uma dívida com traficante.

Uma viatura da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) patrulhava a região quando os policiais avistaram um carro de passeio, de modelo Fiat Gol, com a traseira rebaixada. Os militares, então, abordaram o carro. Motorista e passageiro ficaram nervosos e começaram a discutir entre si, o que levantou a suspeita sobre os dois.

Conforme o boletim de ocorrência, ao se aproximarem do carro, os policiais sentiram um forte cheiro de maconha e realizaram uma busca veicular, que resultou no encontro de 38 tabletes da droga.

Questionado, o motorista, de 21 anos, confessou que estava realizando o transporte da droga para quitar uma dívida com um traficante. Ainda segundo ele, o carro foi emprestado e o companheiro dele, de 25 anos, que estava no banco do passageiro, apenas o acompanhava.

Os militares apreenderam as drogas, recolheram dois telefones celulares e R$ 50 em espécie, além do veículo utilizado no tráfico.

Os dois foram presos e encaminhados à Delegacia da Polícia Civil, que segue com o caso.