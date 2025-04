Mais um ônibus do Move pega fogo em estação da Avenida Cristiano Machado

Um ônibus do Move pegou fogo em frente à estação Sagrada Família, na pista exclusiva da Avenida Cristiano Machado, na Região Nordestede Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira (1º/4).

O incêndio é o segundo registrado em menos de 10 dias na mesma estação onde um ônibus da linha 62 (Venda Nova/Savassi) foi totalmente consumido pelas chamas durante a tarde de sábado (22/03).

Segundo o relato de uma moradora do Bairro da Graça, foi possível ouvir gritos dos passageiros no momento do incêndio, que imediatamente saíram do veículo, por volta das 6h.

O fogo foi controlado pelos ocupantes do veículo, sem a ação do Corpo de Bombeiros.

Os ônibus fizeram desvio pela Avenida Cristiano Machado, por fora da pista do Move, até que veículo fosse retirado, o que aconteceu por volta das 6h35.

A estação segue com funcionamento normal.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Matéria em atualização