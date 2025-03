Sogro tenta matar o genro por causa de dívida de R$ 500

Um homem, de 33 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio por uma dívida de R$ 500 no bairro Dom Modesto, em Caratinga, no Vale do Rio Doce mineiro. O caso aconteceu na noite dessa quinta-feira (20/3).

Segundo o boletim de ocorrência, , por volta das 22h, o sogro do homem, de 51 anos, abordou a vítima acompanhado de outros três homens e os quatro iniciaram uma discussão sobre a dívida.

Durante a discussão, um dos acompanhantes do sogro efetuou disparos contra o homem, que não foi atingido. No total, o atirador deu quatro tiros, sendo dois deles em direção à vítima e os outros para o alto.

O sogro e o genro iniciaram uma luta corporal e esposa da vítima, de 27 anos, tentou intervir. Neste momento, a mulher sofreu uma lesão no olho esquerdo.

Depois dos disparos e tentativa frustrada de atingir o homem, o sogro e os outros três suspeitos entraram no carro e fugiram em direção ao bairro das Graças. Até o momento, o grupo e o veículo não foram localizados.

Outra tentativa de homicídio

O caso foi a segunda tentativa de homicídio registrada em dois dias em Minas Gerais. Na noite de quarta-feira (19), um prestador de serviços gerais, de 38 anos, foi atingido por disparos de arma de fogo em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O homem foi socorrido e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) São Benedito, onde o médico de plantão constatou uma perfuração na região da cabeça. A vítima foi encaminhada ao Hospital Odilon Behrens em “estado gravíssimo e inconsciente”, conforme o boletim de ocorrência.

Uma suspeita é que o autor dos disparos tenha sido o genro de uma mulher para quem a vítima prestou serviços recentemente, mas o motivo da suspeita não foi esclarecido.