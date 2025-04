Prejuízo de R$ 500 mil: operação encontra droga paraguaia em rodovia de MG

Uma operação contra o tráfico internacional de drogas da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) na rodovia MGC-497, em Carneirinho, no Triângulo Mineiro, prendeu três suspeitos e apreendeu drogas paraguaias, munição, armamento e carros nessa terça-feira (1º/4). A estimativa é que o prejuízo ao tráfico seja de R$ 500 mil.

Conforme o boletim de ocorrência, a operação apreendeu três veículos com três suspeitos. Com eles, foram encontrados 172 tabletes de maconha, que pesavam 146,4 kg, e 52 sacos de skunk, que pesavam 10,3 kg.

Além da droga, foram apreendidos um fuzil de calibre 7.62, dois rádios comunicadores e quatro aparelhos de celular.

De acordo com a PMMG, a droga foi comprada da divisa do estado do Rio Grande do Sul com o Paraguai e seria distribuída em Belo Horizonte.

Os três suspeitos foram presos e encaminhados à Polícia Federal em Uberaba.

A operação foi uma parceria entre a PMMG, através da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e Polícia Militar de Meio Ambiente (PMAmb), com a patrulha rural da PMMG em Iturama, o Departamento de Operação de Fronteira do Mato Grosso do Sul (DOF) e a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Ministério Gerais (Ficco).