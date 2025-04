Foragido por participação em execução a tiros em Minas é preso nos EUA

Um homem de 39 anos, denunciado por participação em uma execução a tiros em 2020 na zona rural de São Domingos das Dores, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, foi preso nos Estados Unidos e deportado para o Brasil no último dia 28, informou nesta quarta-feira (2/4) o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).

O homem estava foragido da Justiça do município de Inhapim e havia sido denunciado pelo MPMG por um assassinato em coautoria com outro indivíduo. Segundo o MPMG, o crime foi cometido por motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Eles teriam colocado a vítima no porta-malas do veículo dela, quando a levaram para o local onde foi assassinada a tiros. O sexo da vítima, a idade e as circunstâncias do homicídio não foram informados.

Após ser preso nos Estados Unidos, o acusado foi conduzido à delegacia de capturas de Fortaleza, no Ceará. Em seguida, ele virá para Minas Gerais.

A captura em solo norte-americano decorreu de requerimento da Promotoria de Justiça de Inhapim, que resultou na inclusão do nome do foragido na Difusão Vermelha como procurado pela Justiça brasileira, levando a um mandado de captura internacional.

O processo contra ele tramita na comarca de Inhapim. Caso condenado, o réu poderá cumprir pena que varia de 12 a 30 anos de reclusão em regime inicialmente fechado.

