Grande BH: três homens são presos com carros de luxo roubados e modificados

Três carros de luxo que foram furtados e já estavam prontos para revenda foram apreendidos e três homens, presos, em uma operação da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) na Região Metropolitana de Belo Horizonte na noite dessa quarta-feira (2/4). Dois dos carros vieram de São Paulo e foram entregues à quadrilha em Ribeirão das Neves, enquanto o terceiro foi localizado em Contagem.

Conforme o boletim de ocorrência, a operação foi possível em uma ação conjunta do serviço de inteligência da PMMG e o 2º Batalhão da Polícia Militar. Dois dos suspeitos, de 42 e 32, foram abordados em um veículo Corolla depois de serem apontados nas investigações como responsáveis por adulteração de veículos roubados.

Segundo a PM, a dupla recebeu em Ribeirão das Neves dois carros Volkswagen T-Cross roubados em São Paulo. Dentro do Corolla, os militares encontraram as chaves dos dois veículos de luxo e seguiram a um endereço em Ribeirão das Neves, onde encontraram os carros com o sinal de GPS bloqueado.

Os carros tinham sinalização de furto e roubo no estado paulista e, para a identificação das placas originais dos veículos, foi necessário utilizar um aparelho de scanner automotivo.

Já o terceiro carro de luxo com registro de roubo, de modelo Toyota Hilux, foi encontrado em Contagem sob posse do terceiro suspeito, de 36 anos. Segundo o B.O., o carro estava conectado a um aparelho de bloqueio de GPS, mas ainda não tinha a placa adulterada.

Os dois T-Cross foram apreendidos, assim como o Corolla, que estava com documentação vencida, e levados ao pátio do Detran de Ribeirão das Neves. Já o Hilux foi levado ao pátio em Contagem.

Com os suspeitos, também foram encontrados bloqueadores de sinal de GPS, uma lixadeira, duas latas de spray, uma furadeira, uma chave L, uma espátula, um alicate, um martelo, um rebitador, chaves de carro e uma fonte de 12 volts.

Os três suspeitos foram presos e levados ao Batalhão da Polícia Militar para a confecção do boletim de ocorrência. Na sequência, foram levados à Delegacia da Polícia Civil, que segue com o caso.