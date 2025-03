Jovem tenta se esconder, invade condomínio e é preso com carro clonado

Um jovem, de 23 anos, foi preso depois de fugir da polícia e ser flagrado com um carro clonado e ferramentas usadas para roubar veículos. A prisão ocorreu em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde dessa quarta-feira (26/3). O suspeito fraturou uma das pernas durante a fuga e aguarda cirurgia no Hospital João XXIII.

Segundo o boletim de ocorrência, duas motos da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) patrulhavam o bairro Estoril, na Regional Oeste de Belo Horizonte, quando os policiais viram um carro branco. Eles se aproximaram e o motorista tentou se esconder deitando no banco do passageiro, o que fez com que os policiais dessem voz de parada.

O motorista não obedeceu e fugiu em alta velocidade. Conforme registro policial, ele seguiu pela Avenida Raja Gabáglia, no sentido BH Shopping, e entrou no município de Nova Lima. No trajeto, ele causou acidentes de trânsito e invadiu um condomínio fechado, colocando em risco os funcionários da portaria.

Depois do acidente, o suspeito abandonou o veículo e fugiu a pé, em uma região de mata fechada, até que pulou em um barranco rochoso. O Corpo de Bombeiros e o helicóptero Pegasus foram acionados para ajudar nas buscas e o suspeito foi visto deitado no chão.

O suspeito foi abordado em uma área de acesso difícil e resgatado. Ele está com uma fratura em uma das pernas e foi encaminhado ao Hospital João XXIII, onde aguarda cirurgia sob escolta.

O carro foi analisado e os policiais constataram que ele tem queixa de furto em 2024. Segundo o boletim, apenas as placas do veículo estavam trocadas, enquanto todos os outros sinais identificadores estão intactos.

No veículo, foram encontradas centralinas adulteradas, usadas em furtos de veículos, uma chave de ignição própria para furto, um bloqueador de sinal veicular e dois celulares. O suspeito recebeu voz de prisão por receptação e adulteração de sinal identificador, e as investigações seguem com a Polícia Civil.