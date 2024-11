Perícia recolheu quatro estojos deflagrados de calibre nove milímetros no local

Um homem, de 27 anos, foi assassinado com quatro tiros na noite dessa terça-feira (26/11), no bairro Estoril, Região Oeste de Belo Horizonte.





Ele foi encontrado caído em frente a uma escadaria com o corpo ensanguentado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou a morte da vítima ainda no local do crime.





A perícia foi acionada e constatou uma perfuração na cabeça, duas nas costas e uma no ombro da vítima. Quatro estojos deflagrados de calibre nove milímetros foram recolhidos.

Uma testemunha relatou para a polícia que, pouco antes de o corpo ser localizado, escutou uma gritaria vindo da rua e pessoas dizendo “você vai morrer”, mas não ouviu disparos de arma de fogo.





De acordo com o boletim de ocorrência, há poucas casas na rua onde aconteceu o crime e nenhuma câmera de segurança foi localizada.

O corpo foi recolhido para o Instituto Médico Legal (IML) e o caso será investigado.