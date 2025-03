BH pode ter chuva de até 70 mm nesta quinta; confira previsão do tempo

Belo Horizonte deve enfrentar mais um dia de guarda-chuva na mão e alerta ligado nesta quinta-feira (27/3). A temperatura mínima prevista é de 19°C, e a máxima não deve passar dos 30°C. A umidade relativa do ar também segue alta, com mínima de 50% no período da tarde.

A Defesa Civil municipal emitiu aviso de pancadas de chuva moderadas a fortes, com volumes que podem variar de 40 a 70 milímetros até as 8h desta quinta. Isso significa que há risco de alagamentos, enxurradas, quedas de árvores e até deslizamentos de terra em algumas áreas da capital.

A previsão do tempo indica céu parcialmente nublado, com chuvas acompanhadas de raios e rajadas de vento, principalmente a partir do período da tarde. Áreas de instabilidade atmosférica estão estacionadas sobre o estado, deixando o tempo instável não só em BH, mas em todas as regiões de Minas Gerais.

E a previsão é que esse cenário continue pelos próximos dias, com tendência de chuvas moderadas especialmente no Leste e Norte do estado, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

BH

O mês de março já está quase batendo a meta histórica de chuva em BH — ou, em algumas regionais, ultrapassando. A média climatológica para o mês é de 197,5 mm. Até essa quarta-feira (26/3), às 17h30, a Regional Noroeste já acumulou 196,2 mm (99,3% da média), o Barreiro chegou a 182,4 mm (92,4%), e a Oeste ficou em 189,4 mm (95,9%).

O acumulado da tarde de quarta-feira foi ainda mais expressiva. A Pampulha, com 52 mm (o equivalente a mais de um quarto da média mensal só nessa pancada), e Venda Nova, com 53,6 mm, são as campeãs do momento. Na outra ponta, Centro-Sul e Hipercentro registraram volumes baixos, na casa dos 3 mm.

Risco de deslizamentos de terra

Com o solo já encharcado pelas chuvas dos últimos dias, Pampulha e Venda Nova passaram a integrar a lista de regionais em alerta geológico. As duas registraram mais de 50 mm de chuva em apenas três horas na tarde dessa quarta-feira. Barreiro, Oeste e Noroeste, que já estavam em situação crítica, continuam com o solo saturado e risco alto de deslizamentos até o próximo domingo (30/1).

Com esse panorama, a Defesa Civil reforça cuidados, principalmente para quem vive em áreas de encosta ou morros. A orientação aos moradores é ficar atento a rachaduras, muros estufados, portas e janelas emperrando ou se começarem a aparecer estalos na estrutura da casa.

O solo, saturado de água, perde sua resistência. E quando chove mais, como deve acontecer nesta quinta, o risco de movimentações de terra aumenta consideravelmente. Em muitos casos, os moradores dessas áreas nem imaginam o perigo, por isso o apelo do órgão é para que qualquer sinal de mudança no terreno ou estrutura da casa seja levado a sério.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No início da madrugada de terça-feira (25/3), moradores da Vila Marçola, no Aglomerado da Serra, viveram um susto real. Um barranco deslizou e atingiu o acesso a algumas casas, deixando pessoas temporariamente isoladas. Felizmente, ninguém se feriu.