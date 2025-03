BH: chuva coloca duas regiões da capital em alerta geológico

Jornalista formada pela Puc Minas, é repórter de Cidades no jornal Estado de Minas.

Depois de pancadas de chuva intensa nas últimas horas, as regionais Pampulha e Venda Nova, em BH, passaram a integrar a lista de áreas em alerta geológico, segundo comunicado da Defesa Civil da capital. O aviso é válido até o próximo domingo (30/3) e reforça os riscos de deslizamentos e desmoronamentos de terra em locais vulneráveis.

O risco nessas regiões é moderado devido ao alto volume de chuvas nas últimas três horas. Pampulha registrou 53,6 milímetros, e Venda Nova, 52 mm, segundo a Defesa Civil. Antes disso, apenas Barreiro, Oeste e Noroeste estavam em situação crítica, com o solo saturado e risco geológico forte, condição que se mantém até o fim de semana.

Com o solo já encharcado por semanas de chuvas quase ininterruptas, cresce o risco de movimentação de terra, especialmente em encostas e morros. Muitas vezes, os moradores dessas áreas desconhecem o nível de perigo onde vivem. Por isso, o órgão reforça a importância de atenção redobrada em regiões sujeitas a deslizamentos.

A orientação é que moradores observem o grau de saturação do solo, evitem permanecer próximos a barrancos e procurem abrigo seguro caso percebam alterações no terreno. Entre os sinais de risco estão rachaduras nas paredes e no solo; portas e janelas que passam a emperrar; estalos na estrutura; muros estufados; e água surgindo na base de barrancos.

Chuva já ultrapassa 90% da média mensal

Dados da Defesa Civil mostram que o volume de chuvas neste mês já se aproxima — ou até supera — a média histórica para março em várias regiões da cidade. A regional Barreiro já acumulou 182,4 mm, o que representa 92,4% da média esperada para o mês, que é de 197,5 mm.

Na Região Noroeste, o índice é ainda mais alto: 99,3% da média já foi alcançada, com 196 mm registrados. Já a região Centro-Sul teve 189,4 mm, o equivalente a 95,9% da média climatológica.

Na madrugada dessa terça-feira (25/3), moradores da Vila Marçola, no Aglomerado da Serra, na Região Centro-Sul da capital, viveram momentos de tensão. Um barranco deslizou e atingiu o acesso a algumas casas, deixando moradores temporariamente isolados. Não houve feridos.

