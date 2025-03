Tempestade com granizo pode atingir mais de 200 cidades de MG

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Duzentas e trinta e três cidades de Minas Gerais podem enfrentar tempestade com risco de queda de granizo nesta quarta-feira (26). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os municípios podem enfrentar precipitação até 50 milímetros (mm) por dia, com ventos de até 60km/h.

Segundo o órgão nacional, o alerta amarelo, de perigo potencial, indica risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos e é válido até o final do dia. Outras 284 cidades mineiras estão sob alerta para chuva intensa.

Em caso de rajadas de vento, a recomendação é não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. Também não é recomendado estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Cidades sob alerta