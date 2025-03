Chuva forte atinge região de BH nesta terça-feira (25/3)

A Região Leste de BH registra chuva forte na tarde desta terça-feira (25/3). A intensidade da precipitação na regional está entre 2,6 a 5 milímetros a cada cinco minutos, de acordo com atualização emitida pela Defesa Civil municipal às 15h35.

Apesar da chuva forte, o órgão informou que não há, até o momento, ocorrências ligadas à chuva forte na região.

Chove também na Região Centro-Sul da capital mineira, mas com intensidade fraca. As regionais Leste, Oeste, Pampulha, Nordeste e Barreiro também registraram precipitações fracas no início desta tarde.

Apesar de apenas uma região ter registrado chuva forte até o momento, BH está sob alerta para pancadas de chuvas até às 8h desta quarta-feira (26/3). As precipitações podem ter volume de até 40 milímetros com raios e rajadas de vento em torno de 50km/h.

As regiões Oeste, Noroeste e Barreiro também estão sob alerta para risco geológico forte até domingo (30/3). Com a notificação, o órgão recomendou à população “atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos”.

Caso algum desses sinais seja observado, a orientação é que a pessoa saia do imóvel e acione a Defesa Civil (199). Em caso de emergência, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais deve ser contatado (193).

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice