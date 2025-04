Homem é flagrado pescando dourado gigante no Rio Arrudas; veja o vídeo

Circula nas redes sociais um vídeo no qual um homem é flagrado pescando um peixe da espécie dourado de grande porte no Rio Arrudas. O pescador conseguiu fisgar o animal na altura do Bairro General Carneiro, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesta quinta-feira (3/4). Logo após retirar o peixe da água, o homem o exibe com orgulho. Veja:

O peixe dourado pode atingir em torno de 1 metro de comprimento e pesar cerca de 25kg, mas o tamanho varia de acordo com o habitat. No entanto, exemplares encontrados na maioria dos rios têm entre 60cm e 80cm.

Na Bacia do Paraguai, no Pantanal, o dourado pode ter de 70cm a 75cm de comprimento, pesando entre 6kg e 7kg. Nas bacias do Prata e do São Francisco, os dourados podem atingir até 25kg.

Com mandíbulas robustas e equipadas com dentes afiados, eles têm corpo hidrodinâmico, podendo nadar com grande velocidade. Além disso, os dourados possuem comportamento predatório, alimentando-se principalmente de outros peixes menores.

