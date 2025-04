Criança de 2 anos morre por suspeita de meningite em Minas

A morte de uma criança de 2 anos no município de Coronel Fabriciano, no Vale do Aço, nessa terça-feira (1º/4), está sendo investigada pela Fundação Ezequiel Dias (Funed) e há suspeita de meningite, doença que causa a inflamação das estruturas que protegem e recobrem o cérebro, a medula espinhal e outras partes do sistema nervoso central.

Segundo a Prefeitura de Coronel Fabriciano, apesar de exames preliminares não terem detectado a infecção por meningite como causa do óbito, o Departamento de Vigilância em Saúde enviou amostras sorológicas para a Funed, em Belo Horizonte, e aguarda os resultados.

A gestão municipal informou ainda que notificou a Secretaria de Estado de Saúde assim que tomou conhecimento do falecimento da criança, que não esteve internada em nenhum equipamento público.

Procurada pela reportagem, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) informou que o caso está em investigação pelas equipes técnicas competentes. Até o momento, não há confirmação de diagnóstico ou vínculo com um possível aumento de meningite na região do Vale do Aço.

Quanto à imunização contra a meningite, a prefeitura destaca que a taxa de cobertura vacinal está satisfatória, em 97% do público-alvo. Isso inclui a vacina Meningo C para crianças de 3 e 5 meses, além do reforço aos 12 meses, e a vacina ACWY para adolescentes de 11 a 14 anos, em dose única. As doses do imunizante estão disponíveis nas salas de vacinação de todas as Unidades de Saúde da cidade.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice