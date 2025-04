Homem e adolescente são detidos em Minas por participar de atentado no Rio

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um homem foi preso, e um adolescente, apreendido, na manhã desta quinta-feira (3/4), em Pau de Cedro, na zona rural de Viçosa, na Zona da Mata Mineira. Eles são suspeitos de participar de um ataque com granadas contra policiais civis cariocas, no último dia 15 de março, na comunidade de Taquara, na Região Oeste do Rio de Janeiro. Não houve feridos.

A operação ocorreu em consequência de um trabalho conjunto entre as polícias de Minas Gerais e do Rio de Janeiro.

Durante o crime, os suspeitos teriam lançado explosivos contra uma equipe policial, em meio a uma operação na comunidade Bateau Mouche.

O adulto tinha um mandado de prisão preventiva em aberto, enquanto o adolescente possuía um de apreensão. Os dois foram encaminhados ao Rio de Janeiro, após ser localizados.

Segundo o delegado da Polícia Civil de Minas Gerais Renato Zanco, "o apoio interinstitucional fortalece a segurança pública e demonstra que o trabalho conjunto é fundamental para a captura de criminosos e para a efetividade das investigações”.

