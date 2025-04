Ruas do Barreiro terão o sentido de circulação alterados; confira

Duas ruas do Bairro Vila Pinho, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte, terão o sentido de circulação alterado, a partir do dia 10 de abril. A mudança, publicada no Diário Oficial do Município (DOM), foi determinada pela Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans) com base em estudos técnicos de reorganização viária.

A Rua José Roberto Fraga, atualmente com mão dupla, passará a operar em mão única no trecho entre a Rua Carlos Soares Silva e a própria Rua Carlos Soares Silva.

A Rua Carlos Soares Silva também terá o tráfego alterado para mão única, no trecho entre a Rua José Roberto Fraga e a própria Rua José Roberto Fraga.

De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), as alterações têm como objetivo de aumentar a segurança no trânsito e melhorar a fluidez na região.

A PBH ainda reforça que as mudanças fazem parte de um conjunto de ações voltadas à mobilidade urbana em diversos bairros da capital.