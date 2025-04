Suspeito de triplo homicídio é morto com 18 tiros em Santa Luzia

Um homem de 39 anos foi morto com 18 tiros na noite dessa quarta-feira (9/4), no bairro Dona Rosarinha, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele é apontado como um dos autores de um triplo homicídio no bairro Novo Aarão Reis, em Belo Horizonte, no final de março deste ano.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada depois que moradores da região da Rua Doze ouviram disparos de arma de fogo. No local, os militares encontraram o corpo do homem caído no chão com diversas marcas de perfurações pelo corpo.

Uma testemunha relatou aos policiais que a vítima pediu para se esconder em uma ocupação para passar a noite, uma vez que estava “em guerra” com moradores do Novo Aarão Reis, bairro onde morava.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 21h, houve uma grande movimentação no local, com motos e pessoas correndo, e o homem foi atingido pelos disparos. Porém, os policiais não localizaram nenhuma pessoa que possa identificar suspeitos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou a morte. De acordo com a perícia, o homem tinha 18 marcas de tiros pelo corpo, enquanto o local tinha 14 cápsulas de 9 milímetros deflagradas, de calibre 380.

O corpo foi removido pelo rabecão ao Instituto Médico-Legal (IML) e as investigações seguem com a 2ª Delegacia de Polícia Civil de Santa Luzia. Nenhum suspeito foi identificado ou preso.

Triplo homicídio no Aarão Reis

A vítima é apontada como suspeita de participação de um triplo homicídio que deixou as vítimas à beira do Córrego do Onça, na região Norte de Belo Horizonte, em 29 de março. Segundo a Polícia Militar, os corpos de duas mulheres, de 36 e 26 anos, e o de um jovem, de 21, foram encontrados caídos com marcas de tiros.

Na ocasião, três suspeitos foram conduzidos à delegacia para prestar depoimentos, mas liberados por falta de indícios de participação no crime. A suspeita é que os homicídios tenham relação com o tráfico de drogas. A polícia segue em busca dos autores da chacina.