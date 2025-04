MG: homem é preso após tentar matar a esposa a tiros em frente à igreja

Um homem de 40 anos foi preso pela Polícia Militar em Uberaba, no Triângulo Mineiro, sob suspeita de tentativa de homicídio contra a esposa, de 33, nessa quarta-feira (9/4). O crime, presenciado por algumas testemunhas segundo registro policial, aconteceu em via pública, em frente a uma igreja. A Polícia foi acionada pelo pastor da igreja.

As testemunhas contaram que o homem efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima porque ele teria se irritado com a negativa dela em entrar na igreja.

Os tiros não acertaram a vítima, que correu para dentro da igreja, onde se escondeu em um banheiro até a chegada dos militares.

Segundo relato da vítima à PM, ela e o companheiro haviam ido até a igreja com a intenção de doar roupas. Mas, ao se recusar a entrar no local, o homem se exaltou e a questionou dizendo: "por que você não quer entrar, demônio?".

Ainda conforme registro policial, em seguida, o suspeito teria entrado no carro e tentado atropelar a esposa. Como não conseguiu, desceu do veículo com uma arma e disparou algumas vezes. Ao avistar a viatura policial, o suspeito colocou a mão na cintura e correu para dentro da igreja. No entanto, ele foi perseguido e detido instante depois.

A mulher contou também aos policiais que, ultimamente, o marido vinha apresentando surtos, alucinações e visões. Além disso, ela relatou que o suspeito passou a vê-la como um "demônio".

Duas armas localizadas

Os militares encontraram uma pistola calibre 9 mm, sem munição, dentro de armário da igreja. A PM de Uberaba também esteve no apartamento do casal, onde outra arma foi localizada em um cofre, que foi aberto pelo suspeito. Ele possui registro de CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador).

O suspeito foi ´preso em flagrante por tentativa de homicídio e encaminhado para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil (PC).

