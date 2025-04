Influenciador digital é condenado a pagar R$ 15 mil para farmácia

Um influenciador digital foi condenado a indenizar uma farmácia de manipulação por danos morais em R$ 15 mil. A decisão partiu da Comarca de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) modificou a decisão. A desembargadora e relatora do caso, Lílian Maciel, entendeu que as postagens do influencer prejudicaram a imagem da empresa.





Em janeiro de 2018, o criador de conteúdo sobre saúde e esportes começou uma parceria com uma farmácia. Ele, que possui mais de um milhão de seguidores nas redes sociais, divulgava produtos.





No fim do mesmo ano, a loja reclamou que o profissional não estava cumprindo o acordo e que, por esse motivo, suspenderia o pagamento. Por sua vez, o influenciador publicou na internet mensagens difamando a farmácia.





Nos posts, ele alegou que apenas compartilhava produtos que faz uso e acredita, mas, ainda segundo o influencer, a empresa estaria obrigando-o a divulgar artigos desconhecidos.





Em um primeiro momento, o argumento foi acatado e o criador de conteúdo foi isento de pagar quaisquer indenizações. A loja recorreu e Lílian Maciel, desembargadora e relatora do caso, modificou a decisão.





Segundo a magistrada, a discussão reside nas postagens que o influencer fez e não na ruptura unilateral do contrato. Ainda de acordo com Maciel, as postagens feitas pelo influencer digital prejudicaram a reputação da farmácia devido ao alto número de seguidores que tiveram acesso aos posts.

Seguiram as decisões de Maciel os desembargadores Luiz Gonzaga Silveira Soares e Fausto Bawden de Castro.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice