Entrega de novos ônibus em Betim finaliza renovação da frota metropolitana

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Cerca de 63 mil pessoas fazem o trajeto de Betim e Contagem a Belo Horizonte diariamente e enfrentam os desafios do trânsito da Região Metropolitana. A partir desta segunda-feira (07/04) esse grupo contará com 48 novos ônibus metropolitanos que, além de serem equipados com ar-condicionado, emitem menos ruídos.

Os veículos, do modelo Padrão Euro 6, também poluem 85% menos do que os antecessores devido à utilização do Agente Redutor Líquido Automotivo (Arla 32). Eles seguem um conjunto de normas que estabelece limites máximos para a emissão de poluentes por veículos a diesel.

A entrega, feita pelo Governo de Minas durante uma cerimônia em Betim, conclui aquisição de 600 novos veículos para a Região Metropolitana de BH iniciada em dezembro de 2024. A renovação é parte de um acordo firmado em setembro daquele ano, entre o governo mineiro e as empresas de ônibus.

O acordo

O acordo com as empresas de ônibus visa reequilibrar os contratos de transporte coletivo em função dos impactos causados pela pandemia. Dados do governo apontam que antes da pandemia de Covid-19, o transporte coletivo da RMBH transportava uma média de 850 mil passageiros por dia. Atualmente, a média de passageiros transportados diariamente é de 570 mil. Ainda segundo o estado, a mudança elevou significativamente o custo da operação.

Conforme a negociação, R$ 382 milhões de recursos do estado serão destinados à iniciativa. Em contrapartida, outros 250 veículos serão adquiridos com verba das próprias concessionárias no segundo semestre de 2025, totalizando 850.

Para a substituição dos ônibus, foram definidos critérios como a idade dos veículos, número de reclamações e volume de passageiros transportados. De acordo com o governo estadual, a idade média da frota foi reduzida de 11 para 9 anos.

Os novos ônibus representam 35,4% da frota metropolitana, composta por 2,4 mil veículos. O vice-governador Mateus Simões (Novo) afirmou que, para este ano, essa porcentagem é suficiente para atender a demanda da RMBH.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“É o suficiente nesse momento, que estamos mirando nos ônibus mais velhos. A cada ano temos que ter estratégias para garantir que vamos renovar uma parte da frota. O ideal é que a gente renove, por ano, cerca de 15% da frota, de forma que a gente nunca tivesse ônibus com mais de seis ou sete anos transportando os nossos passageiros”.