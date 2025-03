BH: duas linhas de ônibus terão mudanças no itinerário; veja quais

A partir desta terça-feira (1º/4), os trajetos das linhas de ônibus 643 (Estação Pampulha/Copacabana via Monte Carmelo) e 82 (Estação São Gabriel/Savassi via Hospitais), de Belo Horizonte, serão alterados. De acordo com a prefeitura (PBH), as mudanças visam melhorar a acessibilidade dos passageiros e garantir mais pontualidade no serviço.