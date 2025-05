Hospital João XXIII amplia leitos para assistência a doenças respiratórias

O Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, recebeu dez novos leitos de terapia intensiva. O objetivo é aumentar a assistência aos casos de doenças respiratórias, que se multiplicaram em Minas Gerais. Com a ampliação, a unidade de saúde passou a contar com 20 leitos de UTI pediátrica, o dobro da capacidade.

Os leitos serão destinados, em grande parte, aos pacientes do Hospital Infantil João Paulo II (HIJPII), que também integra o Complexo Hospitalar de Urgência e Emergência da rede da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) e passou a contar com 16 leitos de UTI pediátrica, além de outros 12 de terapia semi-intensiva, estes últimos em funcionamento desde o início de abril.

Ao todo, o Complexo Hospitalar de Urgência passa a oferecer 136 leitos de terapia intensiva e semi-intensiva, sendo 48 pediátricos e 88 destinados ao público adulto. A ação de ampliação é fruto da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) e da Fhemig.

A rede também foi reforçada, nesta segunda-feira (19/5), no Hospital Júlia Kubitschek, com mais três leitos de UTI adulto, num total de sete abertos nos últimos dias, além de dez leitos de UTI neonatal que já estavam em funcionamento. Já na Maternidade Odete Valadares foram abertos dez novos leitos de Unidade de Cuidados Intermediários Neonatais (Ucin).

Com a chegada de novos profissionais por meio do chamamento emergencial, a expectativa é que a rede estadual disponibilize, ao todo, 54 novos leitos, ampliando o acolhimento e a resolutividade dos atendimentos à população.

"A abertura desses novos leitos de UTI pediátrica reforça nosso compromisso com a assistência de qualidade e com a proteção das crianças mineiras. Estamos agindo de forma rápida e coordenada para responder ao aumento dos casos de doenças respiratórias, ampliando a estrutura hospitalar nas unidades mais estratégicas do estado”, destaca o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti.

Apoio a municípios

Além da expansão na rede hospitalar, o Governo de Minas anunciou a antecipação de mais R$ 2 milhões a 13 municípios que decretaram situação de emergência em saúde pública devido ao agravamento dos casos de SRAG. O valor corresponde à terceira parcela do financiamento estadual para o enfrentamento de doenças respiratórias e arboviroses — como dengue, chikungunya e zika.

As cidades beneficiadas com essa nova liberação são: Caratinga, Divinópolis, Ibirité, Itabira, Lagoa Santa, Mariana, Montes Claros, Pará de Minas, Patos de Minas, São João da Ponte, São Sebastião do Paraíso, Timóteo e Vespasiano.