BH recebe cinco novas ambulâncias de suporte avançado

Belo Horizonte conta com cinco novas ambulâncias para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A renovação da frota foi entregue pelo prefeito Álvaro Damião (União Brasil) na manhã desta quinta-feira (15/5) na porta da prefeitura da capital.

As novas Unidades de Suporte Avançado (USAs) foram encaminhadas pelo Ministério da Saúde ao município e vão substituir veículos antigos da frota. As ambulâncias já estão preparadas para entrar em operação, o que, segundo a prefeitura, amplia a capacidade de resposta e assistem pré-hospitalar na capital.

“Das nossas seis unidades de suporte avançado, cinco agora são novas. Só temos uma ainda para trocar. O governo federal já se manifestou para poder trocar toda a nossa frota e a gente vai fazendo isso de forma gradativa. É uma forma de melhorar a qualidade de quem trabalha nas ambulâncias e principalmente daquele que vai ser atendido na ambulância”, explicou o prefeito.

De acordo com a PBH, as ambulâncias contam com equipamentos como aspirador portátil de secreções, oxímetro, ventilador artificial eletrônico, monitor cardioversor, desfibrilador e bomba de infusão de seringas.

“Isso é um hospital nas ruas de Belo Horizonte. O nosso atendimento é rápido. A gente consegue atender as pessoas com rapidez, porque nós temos 27 postos espalhados pelas nove regionais. Então, a gente chega com rapidez, com qualidade e, agora, ainda de forma mais moderna”, disse Damião.

Novas ambulâncias

De acordo com a PBH, as cinco novas ambulâncias atendem a uma solicitação de renovação completa da frota, com a troca sendo feita aos poucos. Em fevereiro, o município recebeu duas novas Unidades de Suporte Básico (USBs), totalizando sete novos veículos na frota.

Em 2025, até abril, a prefeitura registrou quase 173 mil chamados para o Samu. Atualmente, BH conta com 28 ambulâncias, sendo 22 para o suporte básico e seis de suporte avançado. Todas as unidades garantem assistência em situações de urgência e emergência na capital, segundo a PBH.

Questionando, o prefeito afirmou que a frota atual atende bem a capital, mas não descarta aumentar o número de ambulâncias no futuro. “Primeiro caso seriam as unidades de suporte avançado, que são a prioridade dentro dessa frota. Depois que renovar toda a frota, aí a gente trabalha no segundo processo, que é aumentar a frota junto ao governo federal”, explicou Damião.

Como acionar o Samu?

O contato com as equipes de resgate do Samu é feito pelo número 192. O serviço presta assistência em urgências clínicas, traumáticas, psiquiátricas e obstétricas.

No atendimento, é feito um processo de regulação médica, com classificação da gravidade do caso, o que define ou não o envio de ambulância e o tipo de veículo empenhado. Caso não seja necessário o envio de ambulância, o médico repassa ao solicitante, por telefone, as orientações sobre o socorro que deve ser prestado.