Saúde em BH: retomada da vacinação contra dengue tem baixa procura

Depois de 10 dias de desabastecimento de vacina contra a dengue em postos de saúde de Belo Horizonte, a vacinação foi retomada nesta quinta-feira (15), mas houve baixa procura pela população nesta manhã. A reportagem do Estado de Minas visitou sete centros de saúde, onde foi encontrada apenas uma criança se vacinando contra a doença. No entanto, agentes de saúde informaram que a população buscou o imunizante ontem e que talvez procurem os postos no decorrer do dia.

O município recebeu, nessa terça (13), cerca de 27,3 mil doses da vacina Qdenga, destinada a crianças e adolescentes de 6 a 14 anos. Com a nova remessa, enviada pelo Ministério da Saúde, os estoques das unidades de saúde, que estavam zerados desde o dia 5 de maio, foram reabastecidos. Segundo a Prefeitura de BH (PBH), as doses serão utilizadas para aplicação da primeira dose ou conclusão do esquema vacinal.

No entanto, parte da população não tem conhecimento sobre o reabastecimento. Segundo a balconista Cassiane Marques da Silva Reis, mãe do pequeno Enzo Gabriel, ela buscou o imunizante na semana passada para o filho, mas sem sucesso. Conforme relatado, ela tinha uma consulta no Centro de Saúde São Francisco, no bairro de mesmo nome, na Região da Pampulha, e pretendia tomar a vacina contra gripe. No local, foi informada sobre o recebimento de novas doses contra a dengue e decidiu vacinar o menino.

"Hoje tive uma consulta de pré-natal, mas aproveitei, porque ele [Enzo] está na escola de segunda a sexta, no horário integral, então aproveitei pra trazer ele pra tomar a vacina. Se não fosse a vacina, a situação estaria muito pior", conta Cassiane. A reportagem foi informada que outras duas crianças foram vacinadas na manhã desta quinta no São Francisco.

De acordo com funcionários do Centro de Saúde Nossa Senhora de Fátima, no bairro Serra, na Região Centro-Sul de BH, embora não houvesse pessoas se vacinando na data, a população buscou a vacina no dia anterior. Já no Centro de Saúde Carlos Chagas, no bairro Santa Efigênia, na mesma região, não havia pessoas para tomar o imunizante, mas um pai informou que os dois filhos já tomaram as duas doses da vacina e que hoje procuravam se imunizar contra gripe.

Já no Centro de Saúde Marco Antônio Menezes, no bairro Horto, na Região Leste, agentes de saúde informaram que uma criança foi vacinada pela manhã. Também na Região Leste, o Centro de Saúde Vera Cruz, no bairro de mesmo nome, não havia crianças para receber o imunizante. A reportagem visitou, ainda, o Centro de Saúde Campo Alegre, no bairro Planalto, na Região Norte de BH, onde a baixa procura também foi notada.

Na Região Noroeste da capital, no Centro de Saúde Fábio Correa Lima, no bairro São Gabriel, foi relatado por funcionários que duas crianças foram vacinadas pela manhã, mas que o número ainda é baixo. A expectativa, segundo os agentes de saúde, é que a população procure os postos ao longo do dia. Como os postos de saúde ficaram sem doses nos últimos dias, funcionários acreditam que a população pode não saber que as instituições foram abastecidas.

Números

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), até terça (13), já foram aplicadas 144.440 doses do imunizante contra a dengue, sendo 104.181 com a primeira dose e 40.259 com a segunda. Os números, ainda de acordo com a pasta, indicam que a cobertura vacinal na capital está em 46,8% considerando a primeira dose, e 18,1% na segunda dose.

Procurada pelo Estado de Minas, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) informou que recebeu 185.245 doses na segunda (12), que já estão seguindo os fluxos de conferência e liberação para expedição aos municípios elencados pelo Ministério da Saúde, conforme os critérios epidemiológicos. As doses são válidas até o mês de novembro de 2026.

Onde encontrar a vacina

A imunização está sendo realizada em 18 centros de saúde da capital, sendo dois por regional. Os endereços estão no portal da PBH. Para receber a vacina é necessária a presença dos pais, mães ou responsável legal. Além disso, devem ser apresentados carteira de identificação com foto, CPF, comprovante de endereço residencial em BH e caderneta de vacinação.

O esquema vacinal da Qdenga é composto por duas doses, que devem ser aplicadas em um intervalo de três meses. Caso um cidadão tenha recebido diagnóstico recente de dengue, é preciso aguardar seis meses após o início dos sintomas para se vacinar. Se a infecção pelo vírus ocorrer após o recebimento da primeira dose, não há alteração no intervalo entre as aplicações, desde que a segunda não seja aplicada em um período menor que 30 dias do início da dengue.