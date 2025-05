Covid-19: público prioritário a partir de 12 anos volta a ser vacinado

A vacinação contra a covid-19 será retomada em Belo Horizonte, a partir desta sexta-feira (16), para pessoas com 12 anos ou mais que pertencem aos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde. A nova etapa será possível com o recebimento de 16,4 mil doses do imunizante.

Para garantir o uso adequado das vacinas e evitar desperdícios, a aplicação será concentrada em centros de saúde específicos. Os endereços das unidades estarão disponíveis no portal da prefeitura às 18h30 desta quinta-feira (15).

Estão aptas a se vacinar as pessoas que tomaram a última dose há pelo menos seis meses. Há também recomendações específicas: idosos com 60 anos ou mais devem receber duas doses por ano, respeitando o intervalo de seis meses, e gestantes devem ser vacinadas a cada gravidez. A imunização será feita mesmo fora de campanhas específicas, já que os imunizantes agora integram o calendário básico para esses grupos.

Documentação exigida

É necessário apresentar documento com foto, CPF e cartão de vacina no momento da aplicação. Pessoas que tiveram covid-19 recentemente devem aguardar 30 dias a partir do início dos sintomas para se vacinar.

Imunocomprometidos devem apresentar laudos médicos, receitas ou exames que comprovem a condição. Puérperas precisam apresentar a certidão de nascimento do bebê, cartão da gestante ou documento do hospital onde ocorreu o parto.

Quem faz parte do grupo prioritário?

A vacinação especial deve ser aplicada nos grupos listados abaixo. Ela ocorre uma vez ao ano com intervalo de 6 meses entre as doses.

Imunocomprometidos;

Pessoas vivendo em instituições de longa permanência (ILPI e RI) e seus trabalhadores;

Indígenas;

Ribeirinhos;

Quilombolas;

Pessoas com deficiência permanente;

Pessoas com comorbidades;

Funcionários do sistema de privação de liberdade;

Adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas;

Trabalhadores dos Correios;

Trabalhadores da Saúde;

Cuidadores de idosos.

