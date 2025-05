Gerente do tráfico é preso suspeito de encomendar morte de funcionário

Um funcionário de supermercado, de 62 anos, foi morto a tiros na tarde dessa segunda-feira (19/5) no Bairro Goiânia, na Região Nordeste de Belo Horizonte. O gerente do tráfico de drogas na região, apontado como o mandante do crime, foi preso.

Conforme o boletim de ocorrência, os militares encontraram o homem caído na Rua Maria da Conceição Bonfim. O corpo foi reconhecido por colegas de trabalho da vítima. Aos policiais, eles disseram que o homem não tinha envolvimento com o tráfico de drogas ou qualquer atividade criminosa.

Testemunhas que preferiram não se identificar relataram à Polícia Militar que o motivo do crime seria um empréstimo não pago. Ainda segundo elas, o mandante do crime é responsável pelo tráfico de drogas na região. O homem teria ido ao local averiguar o homicídio e depois fugiu.

O suspeito foi encontrado em casa. Ao perceber a chegada dos militares, o homem de 29 anos tentou fugir, jogou uma barra de maconha por cima do muro da casa e entrou em uma mata, mas foi alcançado e preso.

Ele disse que não mandou executar a vítima, mas afirmou que sabia que o funcionário do supermercado tinha uma dívida com o tráfico. No entanto, segundo o suspeito, o valor não era devido a ele.

Conforme a perícia, o homem foi atingido por disparos de calibre 9 milímetros. O corpo foi removido pelo rabecão e encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) da capital. Os pertences da vítima foram entregues a uma conhecida, uma vez que o homem não tem familiares próximos.

O suspeito e a droga apreendida com ele foram levados para a Central Estadual do Plantão Digital da Polícia Civil, que segue com o caso.