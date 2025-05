BH: agente da Guarda Municipal preso por pedofilia é alvo de processo

O agente da Guarda Civil Municipal preso em flagrante por prática de pedofilia durante a operação Flor de Maio, na semana passada, está sendo processado administrativamente pela corporação. A edição desta terça-feira (20/5) do Diário Oficial do Município (DOM) de Belo Horizonte publicou o início do processo contra o servidor.

Contatada pela reportagem, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informou que "a publicação é uma medida legal para dar início ao processo administrativo disciplinar do agente, bem como dar transparência aos atos da administração pública sobre a apuração dos fatos".

O agente em questão tem 52 anos e é suspeito de armazenar e distribuir material de exploração sexual infantil na internet, que estariam armazenadas no notebook dele. Outros dois homens também foram apreendidos durante a operação policial, um na capital e outro em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana.

Durante o processo administrativo, o agente será investigado pela infração de nove pontos do Estatuto da Guarda Municipal. A ação deve durar 60 dias e poderá resultar em diferentes sanções, das quais a mais grave é a demissão da corporação.