Empresários são indiciados por estelionato e fraude milionária em Minas

Dois empresários, uma mulher de 56 anos e um homem de 61, foram indiciados pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) pelos crimes de estelionato, estelionato majorado, concurso de crime material e lavagem de dinheiro, após um esquema que lesou 53 pessoas na cidade de Uberaba, no Triângulo Mineiro. Além deles, outros três homens, de 30, 33 e 54 anos, também foram indiciados por envolvimento no esquema criminoso.

De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), um dos investigados atuava como “laranja” na empresa 'Basílio Planejados' .Já os outros dois homens, segundo a investigação, ajudaram os empresários a fugir, oferecendo apoio logístico e financeiro durante o período em que estiveram foragidos. Ambos responderão pelo crime de favorecimento pessoal.

Leia Mais Polícia prende homem que ameaçava estuprar crianças em Juiz de Fora Homem assedia mulher em bar, agride clientes e troca tiros com a polícia Suspeitos abandonam carro na BR-040 e polícia encontra veículos roubados

As prisões preventivas dos dois empresários foram efetuadas em fevereiro deste ano no município de Goiânia, em Goiás, após informações de inteligência fornecidas pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Uberaba (Ficco/URA). Além disso, com base nas investigações, a Justiça deferiu o sequestro e a indisponibilidade de bens dos envolvidos até o valor de R$ 20 milhões.

O caso começou a ser investigado após diversas vítimas registrarem boletins de ocorrência contra a empresa Basílio Planejados, uma companhia conceituada da cidade, especializada em móveis planejados de alto padrão.

As vítimas haviam firmado contratos para a confecção dos móveis e efetuado os pagamentos acordados, mas nunca receberam os produtos contratados. Sem prestar qualquer justificativa, os empresários encerraram as atividades em Uberaba, abandonando colaboradores, credores e clientes, e fugiram da cidade junto com seus familiares.

Durante o período em que estiveram foragidos, a Polícia Civil apurou que os suspeitos receberam apoio logístico e financeiro de pessoas próximas, dificultando sua localização. Além disso, utilizavam terceiros para ocultar a origem e os valores provenientes das infrações penais cometidas.

O prejuízo financeiro estimado até o momento chega a R$ 15 milhões, valor que está sendo alvo das investigações para eventual recuperação.

Em resposta ao relatório final da Polícia Civil sobre o caso envolvendo a Basílio Planejados, a Hemmer Advocacia, que representa a empresa, informou que respeita o encerramento das investigações e acompanha com atenção a análise que agora segue ao Ministério Público.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba as notícias relevantes para o seu dia

A equipe jurídica "continuará atuando com responsabilidade e transparência, trabalhando para demonstrar que os fatos apurados dizem respeito a questões de natureza cível e financeira, e não a qualquer conduta de caráter criminal." finaliza a defesa.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice