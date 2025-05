Homem é preso em Minas por tentar divulgar fotos íntimas da ex-companheira

Um mandado de prisão foi cumprido pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) contra um homem investigado por violência psicológica e tentativa de divulgação de fotos íntimas de uma mulher com quem manteve relacionamento.

A vítima denunciou o caso à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Taiobeiras (MG), na Região Norte. A ordem judicial foi cumprida em Nanuque (MG), no Vale do Mucuri, cidade onde o suspeito mora, localizada a mais de 300 quilômetros do local da denúncia.

Durante a ação, os policiais apreenderam o celular e o notebook do investigado, que foram encaminhados para perícia. O material será analisado para fortalecer as investigações em andamento.

Segundo a delegada Mayra Coutinho, responsável pelo caso, a prisão foi possível graças à cooperação entre as equipes de Taiobeiras e Nanuque, com o apoio da Polícia Militar local. “A vítima relatou ameaças e tentativa de exposição de imagens íntimas sem consentimento, condutas que configuram violência psicológica e são tipificadas como crime”, explicou.

A investigação segue sob responsabilidade da Deam de Taiobeiras, que mantém o acompanhamento do caso para garantir a proteção da vítima e o cumprimento da lei.