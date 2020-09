PRF apreende carga de carvão vegetal sem documentação em Teófilo Otoni

A carga de 55 metros cúbicos de carvão vegetal de eucalipto foi apreendida pela PRF (foto: Divulgação/ Polícia Rodoviária Federal (PRF))

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na noite dessa segunda-feira (28), na BR-116, em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, uma carga de 55 metros cúbicos de carvão vegetal de eucalipto sem documentação fiscal. O carregamento estava sendo levado para o estado do Rio.





De acordo com a PRF, os agentes estavam em patrulhamento ostensivo no km 278 da BR-116, quando deram ordem de parada a um caminhão com placa de Cândido Sales, no interior da Bahia.





Ao checarem a carga transportada, os policiais verificaram que o carregamento de carvão não tinha a documentação exigida pela legislação. O motorista do veículo informou que o carregamento saiu de Cândido Sales e tinha como destino o município de São Gonçalo, no Rio de Janeiro.





Após as diligências, o caminhão e a carga foram apreendidos e encaminhados ao pátio da PRF. Lá, eles aguardam a devida análise e regularização por parte da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais (SEF/MG).

* Estagiário sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.