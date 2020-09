Esquema de venda ilegal de lotes na Grande BH é desmantelado e grileiro preso

Material apreendido na operação (foto: Divulgação/Polícia Civil de Minas Gerais)

Uma operação conjunta da Polícia Civil e do Ministério Público de Minas Gerais desmantelou um esquema de venda ilegal de lotes em Santa Luzia, na Grande BH, e terminou com a prisão de um dos maiores grileiros da Região Metropolitana. Os prejuízos causados pelos crimes ultrapassa a cifra dos R$ 20 milhões.









Segundo a Polícia Civil, as investigações começaram a partir de uma suspeita levantada em 2017. "Percebemos a existência de um comércio de loteamentos clandestinos, uma grande área sem nenhum tipo de autorização oficial para ser repartida e comercializada em lotes individuais", esclareceu a delegada Bianca Prado. No caso, eram áreas verdes desmatadas pelos criminosos ou locais de bota-fora.





Por meio de documentos que citavam decretos de autorização que não existiam, os criminosos vendiam terrenos que variavam entre R$ 40 e R$ 100 mil e tinham até 200 metros quadrados de extensão. A promessa é que o lote com a condições para construção - com rua, energia elétrica e saneamento básicom, conforme prevê a lei - seria entregue aos compradores no prazo de seis meses a um ano, mas nunca saíam do papel.





A estimativa da Polícia Civil é que mais de 100 famílias tenham sido vítimas do esquema. "Sabemos de um caso de uma família que vendeu casa e carro para comprar dois loteamentos e a pessoa chegou a tentar suicídio", detalha a delegada.





O prejuízo para os cofres públicos chega à cifra de R$ 3,2 milhões só de multas ambientais não pagas. "Além disso, cabe à prefeitura regularizar a área que já foi mexida, o que seria papel da imobiliária. Não sei qual seria a estimativa desse valor", comenta a delegada.





Dentro do esquema, há a suspeita da atuação de um escritório de advocacia, responsável pela regularização da área de bota-fora. "Um espólio que nunca teve autorização para comercialização. O escritório faz a parceria com o criminoso e se transforma em um comércio irregular", comenta.





As investigações ainda seguem, com os materiais que foram apreendidos pela Polícia Civil. Os envolvidos deverão responder por associação criminosa, estelionato, lavagem de dinheiro e uma série de crimes ambientais. "Isso é a ponta do iceberg. Outras pessoas vão aparecer, ainda mais que a influência dele no meio político era forte há pelo menos 10 anos", conclui Bianca Prado.

* Estagiário sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.