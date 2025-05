Polícia prende suspeito de matar homem a pauladas em Nova Lima

Um homem de 34 anos foi preso em São Gonçalo do Rio Abaixo, na Região Central de Minas Gerais, após ser flagrado em imagens registradas por câmeras de segurança agredindo a pauladas outro homem, de 29, que morreu no hospital.

O crime aconteceu em 19 de janeiro deste ano, no Centro de Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A prisão foi feita no último dia 8, informou a Polícia Civil em coletiva à imprensa nesta terça-feira (13/5).

“A vítima, o investigado pelo crime e a namorada dele estavam em um bar quando, ao deixarem o local, houve um desentendimento. Imagens de câmeras de segurança mostraram o momento em que o homem pegou um pedaço de madeira na via pública e atingiu repetidamente a cabeça da vítima”, explicou a delegada do caso, Lorena Rangel Almeida Dutra Barro.

O homem chegou a ser socorrido por um pedestre, mas morreu três dias depois no hospital. A Polícia Civil disse que o homicídio decorreu de “ciúmes” do investigado em relação à namorada. “No bar, a mulher estava dançando. Parece que a vítima mexeu com ela. No entanto, não chegamos a apurar esses detalhes”, pontuou a delegada.

Na ocasião, o homem fugiu e se escondeu na casa da mãe, em São Gonçalo do Rio Abaixo, onde acabou localizado e preso. Ele permaneceu em silêncio durante a prisão, não apresentou resistência e foi encaminhado ao sistema prisional, ficando à disposição da Justiça.

A namorada do investigado, de 35 anos, foi indiciada por omissão de socorro. Conforme destacou a Polícia Civil, ela estava presente durante toda a agressão e não tomou atitude para impedir o ataque nem ajudou a vítima após o episódio de violência.