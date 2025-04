Adolescente de 14 anos é morto a pauladas em MG; tio da vítima é suspeito

Um adolescente de 14 anos morreu depois de ser espancado no distrito de Euxenita, em Sabinópolis, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, nesta quinta-feira (24/4). Conforme a Polícia Militar da região, a vítima foi atingida com diversos golpes de madeira na região da cabeça. O tio do adolescente é suspeito do crime e foi preso.

Em vídeo divulgado à imprensa, a Polícia Militar disse que o homem aparentava estar com quadro de “confusão mental” no momento em que os militares o abordaram. A idade dele não foi informada.

Ainda conforme a polícia local, testemunhas disseram que o suspeito iniciou uma discussão com o sobrinho nesta tarde, perto do horário do almoço, quando pegou um pedaço de madeira e perseguiu a vítima, que tentou fugir, mas escorregou. Nesse momento, então, o jovem foi atingido com cerca de cinco pauladas. Os militares, assim que chegaram ao local, já encontraram a vítima morta.

“Logo após o crime, o suspeito fugiu para uma área de mata próxima à sua residência. Equipes da Polícia Militar iniciaram o rastreamento imediato e conseguiram localizar e prender o autor nas proximidades do local dos fatos”, disse a PM em comunicado. Ainda não há informações sobre o motivo da discussão que antecedeu o homicídio.

A Polícia Civil também esteve no local e liberou o corpo para o Instituto Médico-Legal (IML) depois de concluir o trabalho preliminar de perícia. O homicídio será investigado pela instituição policial.