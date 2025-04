Irmãos são indiciados por furtar, matar e ocultar corpo de jovem

Dois irmãos, de 20 e 24 anos, foram indiciados por furtar, matar e ocultar o corpo de um jovem, de 23 anos. O crime aconteceu em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em setembro de 2024. Segundo a Polícia Civil, eles também vão responder pelo crime de constrangimento ilegal.

A família da vítima registrou o desaparecimento no dia 26 daquele mês, com a informação de que ele havia sido visto pela última vez no bairro Novo Riacho. A investigação foi inicialmente classificada um caso de pessoa desaparecida, mas os policiais suspeitaram do crime.

Conforme levantamentos da 6ª Delegacia de Polícia Civil, no dia do crime, a vítima fez uma chamada de vídeo com a namorada e um dos irmãos apareceu. Na mesma noite, ela recebeu um vídeo de visualização única em um aplicativo de mensagens, no qual ela pôde ver o namorado correndo em um lugar escuro e deserto.

Os policiais iniciaram as buscas pela vítima em uma região próxima à represa Várzea das Flores e aos bairros Sapucaias e Tropical, onde os irmãos moravam, e encontraram o corpo do jovem em uma mata fechada.

Depois do crime, os irmãos abandonaram os empregos e fugiram para o município de Bambuí, no Centro-Oeste mineiro, a cerca de 250 quilômetros da Grande BH. Testemunhas relataram à Polícia Civil que os irmãos falavam abertamente para outros familiares e amigos sobre o crime.

Segundo elas, a dupla detalhou como executaram o jovem, a motivação, o local onde o corpo estava escondido, além da forma em que convenceram o jovem a ir ao local do crime. A dupla também furtou a vítima depois do crime. A Polícia Civil não detalhou as informações.

Eles vão responder pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver, constrangimento ilegal e furto. O procedimento foi encaminhado à Justiça, que segue com os procedimentos legais.