BH: filho de rapper Mano Bill desaparece após avisar que iria à escola

O filho do rapper Mano Bill, conhecido por ser líder comunitário no Barreiro, em Belo Horizonte, está desaparecido desde a noite de 11 de abril. Segundo a mãe, Renata Pinheiro, Gabriel Vitor Pinheiro dos Santos, de 25 anos, estava a caminho da Escola Estadual Imperatriz Pimenta, no Bairro Jatobá, na mesma região, quando desapareceu.

Em suas redes sociais, Anderson Fabrício dos Santos, mais conhecido como Mano Bill, agradeceu aos seguidores que estão compartilhando o caso e contou que o filho é diagnosticado com esquizofrenia. “Sofre com surtos direto e sai andando sem rumo, sem norte, mas não dessa forma. A gente pede a Deus que não tenha acontecido nada com ele, que seja só um susto”.

Por volta das 18h30 da última sexta-feira (11/4), Gabriel informou à avó que iria para a escola e, desde então, não voltou para casa. A mãe relatou que ele vestia uma bermuda jeans, um casaco com capuz e chinelo e levou uma mochila preta que "tinha uma bíblia, um caderno para anotações, uma toalha e três peças de roupa". "Ainda não entendemos o motivo dele ter feito isso”, disse.

Após três dias do desaparecimento, os pais acionaram a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) e registraram o boletim de ocorrência. “Gabriel estava feliz. Ele sofre de um quadro de depressão há muitos anos, mas nesse dia estava bem”, afirmou a mãe.

Caso tenha alguma informação sobre Gabriel Vitor Pinheiro dos Santos, é possível entrar em contato com a Polícia Civil pelo disque-denúncia, número 181.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata