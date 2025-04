MG: acidente entre quatro veículos mata mulher e deixa outra ferida

Uma mulher de 58 anos morreu, e outra, de 41, ficou gravemente ferida, em um acidente envolvendo quatro veículos na manhã desta segunda-feira (14/4) na MG-164, próxima ao Bairro Simeão Ferreira, em Bom Despacho, na região Centro-Oeste de Minas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), um Fiat Pálio, que seguia do distrito de Engenho do Ribeiro em direção ao Centro de Bom Despacho, colidiu com outros três veículos que trafegavam no sentido contrário. Três dos carros envolvidos são da cidade de Bom Despacho, e outro é de Patos de Minas.



Duas mulheres que estavam no Fiat Pálio ficaram presas às ferragens. Equipes de resgate utilizaram equipamentos de desencarceramento para realizar o socorro. A passageira de 41 anos foi retirada com múltiplas fraturas, sendo encaminhada em estado grave para a UPA de Bom Despacho. Já a condutora, de 58, morreu no local.

Os ocupantes dos demais veículos não sofreram ferimentos. As causas do acidente ainda serão investigadas.

*Amanda Quintiliano especial para o EM