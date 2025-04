Morador de condomínio de luxo é preso com drogas no Norte de Minas

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

O morador de um condomínio de luxo no Bairro Jardim Panorama, em Montes Claros, no Norte de Minas Gerais, foi preso em flagrante por tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada no último sábado (12/4).

O suspeito, de 22 anos, estava nas proximidades do empreendimento residencial onde mora quando foi abordado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). Conforme a corporação, com o homem foram encontrados sete porções de uma substância semelhante a MDMA em farelo - droga parecida com a anfetamina -, oito comprimidos de ecstasy, duas porções de MDMA em forma de pedra, três porções de haxixe e uma de maconha.

O delegado Cézar Salgueiro explica que as substâncias estavam embaladas e acondicionadas de forma “típica para venda”. Além disso, foi apreendido uma balança de precisão.

Durante buscas no apartamento do homem, foram encontrados mais duas porções de maconha, diversos sacos plásticos usados para embalar os entorpecentes e um aparelho celular. O eletrônico foi apreendido e, ainda de acordo com Salgueiro, vai auxiliar nas investigações.

O suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e está à disposição da Justiça.