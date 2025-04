Vídeo: duas motocicletas colidem, e uma pessoa morre, em cidade mineira

Um grave acidente envolvendo duas motocicletas resultou na morte de um homem de 24 anos na manhã desta segunda-feira (14/4), em Nova Serrana, no Centro-Oeste de Minas Gerais. A colisão ocorreu no cruzamento das ruas Vital Paulino Ferreira e Mário Vaz, no Bairro Laranjeiras, e foi registrado por uma câmera de segurança.

As imagens mostram o momento em que uma das motos, que transportava uma passageira, subia a Rua Vital Paulino Ferreira. O condutor passa por um carro pela direita e, ao chegar ao cruzamento com a Rua Mário Vaz, é surpreendido por outra moto, que avança o sinal de "pare" e causa a colisão. Com o impacto, os ocupantes das duas motocicletas são arremessados ao chão.

O motociclista que avançou o sinal, de acordo com a Polícia Militar (PMMG), não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e morreu no local com traumatismo cranioencefálico (TCE). Além de bater na outra moto, ele atingiu um carro que estava parado. A identidade dele não foi divulgada.

O condutor da outra moto, de 25 anos, sofreu escoriações na perna esquerda e no lado esquerdo da cabeça, além de dores na lombar e na perna. Já a passageira da moto que subia a rua, uma mulher de 24 anos, está consciente e sem lesões aparentes.

A outra vítima sobrevivente foi imobilizada, medicada e levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Nova Serrana. O Corpo de Bombeiros permaneceu no local até a chegada da Polícia Militar e da Perícia Técnica, que investigará as circunstâncias exatas do acidente.

*Amanda Quintiliano especial para o EM