Vídeo: três homens entram em rio com colchão inflável e ficam ilhados em MG

Três homens ficaram ilhados durante um passeio pelo Rio Pará, em Nova Serrana, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais, na noite desse domingo (13/4). O incidente aconteceu após o trio decidir entrar na água utilizando um colchão inflável.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militares (CBMMG), acionado para realizar o salvamento, cinco pessoas haviam se deslocado até o rio para momentos de lazer. Até que três homens entraram na água usando um colchão.

No entanto, a forte correnteza os arrastou rio abaixo. O trio conseguiu se agarrar a uma pedra, mas acabou ilhado, sem conseguir retornar à margem com segurança.

Os bombeiros deslocaram uma equipe com equipamentos para salvamento aquático, incluindo um barco a motor. Ao chegar ao local, os militares seguiram de barco até o lado onde estavam os homens. Ao desembarcar, entraram em uma mata fechada.

A equipe seguiu até a área de resgate, sendo necessário atravessar locais alagados com uso de colete salva-vidas para alcançar os três. De acordo com a corporação, as vítimas, de aproximadamente 25 anos, foram resgatados sem ferimentos, apresentando apenas sinais de susto e cansaço.