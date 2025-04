BH: incêndio atinge loja, ameaça casas e mobiliza 9 viaturas dos bombeiros

Um incêndio em uma loja de estofados de móveis no Bairro Alto Barroca, na Região Oeste de Belo Horizonte, mobiliza nove viaturas do Corpo de Bombeiros na noite desta quinta-feira (10/4). O estabelecimento está localizado no encontro entre as ruas Japão e Campos Elíseos.

Segundo a corporação, as chamas tiveram início nos fundos do imóvel, apresentando muita fumaça e fuligem preta. Devido ao risco para casas próximas, o Corpo de Bombeiros empenhou maior número de guarnições nesta ocorrência.

Os militares estão realizando as ações de isolamento e ataque direto às chamas neste momento. Ainda não há informações sobre a causa do incêndio. A princípio, não há vítimas.

