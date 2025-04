Vídeo: temporal com granizo e ventos de 98,6km/h causa destruição em JF

Um temporal com queda de granizo e ventos de 98,6 km/h deixou um rastro de destruição em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, na tarde desta quinta-feira (10/4). Dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) mostram que os bairros Monte Castelo, São Pedro e Linhares registraram o maior volume de chuva.

Um muro caiu sobre quatro carros no Bairro Fábrica. Também ocorreu a queda de uma árvore em uma escola infantil, no Bairro Borboleta. Uma forte enxurrada foi registrada na Rua Américo Lobo, no Bairro Manoel Honório, fazendo com que os motoristas se arriscassem a passar pelos pontos de alagamento, também registrado em outros bairros, como Eldorado e Santa Luzia.

Muro cai sobre carros no Bairro Fábrica Redes sociais/Reprodução Queda de árvore em escola infantil, no Bairro Borboleta Redes sociais/Reprodução

No vídeo abaixo também é possível ver a intensidade da chuva e dos fortes ventos no Bairro São Mateus, na Região Central. Por lá, na Rua Padre Café, que aparece na sequência, houve pontos de acúmulo de água. Depois, aparecem imagens do Bairro Linhares, com registro de alagamentos, e uma árvore caída no meio da via na Avenida Barão do Rio Branco.

Por fim, um poste atravessado na Avenida JK, na Zona Norte, atrapalhou o trânsito e uma grande quantidade de granizo precisou ser varrida na sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), no Bairro São Dimas. Assista:

Ao todo, a Defesa Civil de Juiz de Fora registrou 19 ocorrências até as 18h30. As principais foram:

Destelhamentos parciais no Bairro Granjas Betânia;

Enxurrada no Santa Luzia;

Uma queda de árvore no Bairro Nossa Senhora das Graças;

Uma queda de árvore no Bairro Nova Gramado;

Alagamento no Bairro Marilândia;

Desabamento parcial de edificação no Jardim Casablanca;

Uma queda de árvore em edificação;

Um destelhamento total no São Mateus.



Procurada pela reportagem, a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) informou que, em decorrência do temporal, galhos foram lançados em direção ao cabeamento da empresa, provocando danos à rede elétrica. As principais regiões afetadas foram a Norte, Central e bairros da Cidade Alta.

“Imediatamente após o início das ocorrências, equipes da Companhia iniciaram os trabalhos de reparo, priorizando as situações de maior concentração de desligamentos. Mais de 80 profissionais seguem atuando para o restabelecimento da energia para os clientes afetados o mais breve possível. Os trabalhos permanecerão ao longo das próximas horas, de maneira que o retorno no fornecimento de energia nos locais afetados se dará de forma gradativa”, explicou a Cemig, sem dar detalhes do total de clientes afetados.

Nesse sentido, não apenas residências estão sem energia, mas semáforos ficaram apagados, por exemplo, na esquina da Avenida Rio Branco com Rua Halfeld e na Avenida Presidente Costa e Silva.