MG: idoso é preso por agredir parente a pauladas por disputa por terreno

Um idoso de 71 anos foi preso preventivamente nessa sexta-feira (11/4) por agredir brutalmente uma idosa, de 84, em uma discussão familiar por disputa de terreno. A agressão aconteceu no Distrito da Ilha, na zona rural de Arcos, Região Centro-Oeste de Minas Gerais, em março deste ano.

O idoso atacou a vítima com um mourão de madeira próximo ao restaurante dela, em 27 de março. De acordo com a Polícia Civil, a idosa sofreu traumatismo cranioencefálico, fraturas no rosto e correu risco de hemorragia intracraniana.

No primeiro momento, ela foi socorrida para o hospital da cidade, porém, devido à gravidade dos ferimentos, foi transferida para uma unidade hospitalar de Belo Horizonte. Não há informações sobre o estado atual de saúde da idosa.

Agressão repentina

Conforme as investigações da PC, testemunhas contaram que a agressão foi repentina. Segundo os relatos, os ataques também atingiram uma outra pessoa que estava no restaurante, resultando em lesões em um dos ombros e no rosto. A agressão também foi presenciada pelo filho da segunda vítima, de cinco anos.

Depois do ataque, o idoso fugiu do local. Nos levantamentos, a polícia analisou imagens, vídeos de câmeras de segurança e documentos médicos que apresentaram fortes indícios da autoria do idoso. Ele foi encontrado na área rural de Arcos e negou o crime.

A PC não divulgou o grau de parentesco entre os envolvidos. O idoso foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça. Ainda conforme a PC, foram solicitadas medidas cautelares para proteção das vítimas. O caso está sendo investigado.