Idoso é preso em rodovia da Grande BH transportando diamantes e dólares

Um homem de 66 anos foi preso dentro de um ônibus rodoviário transportando 180 invólucros com diamantes e dólares. Foram apreendidos em notas US$ 124.750, equivalente a cerca de R$ 735 mil, e US$ 200 mil em pedras preciosas, que corresponde a mais de R$ 1 milhão. A operação ‘Última Parada’, da Polícia Militar, foi realizada nesta quinta-feira (10/4), na rodovia BR-381, em Betim, na Grande BH.





O idoso estava em um ônibus interestadual com itinerário Campo Grande-Belo Horizonte, que foi abordado pela 8ª Cia. Tático Rodoviária, do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv). Aos policiais, ele informou ser empresário no ramo de venda do material, que estaria vindo da cidade de São José do Rio Preto, em São Paulo, e tentaria comercializar as pedras.





A polícia encontrou o dinheiro separado em maços de cerca de US$ 10 mil na mochila do idoso. Já os pacotinhos de diamantes estavam sendo transportados em uma pochete na cintura e em compartimentos na perna. Questionado sobre a origem, o autor informou que importa dos Estados Unidos, mas não apresentou documentos.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice